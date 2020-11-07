Bakan Selçuk'tan görme engelli öğrencilere güzel haber

07 Kasım 2020 Cumartesi, 15:41

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki güzel haber; Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardı. Biz bunu, görme engelli öğrencilerimizin müfredatında kullanacağız ve dünyaya sunacağız" ifadesini kullandı.



