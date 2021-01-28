Bakan'dan, "FETÖ'cülere maden ruhsatı veriliyor" iddialarına, "İşlemler sürüyor" yanıtı

28 Ocak 2021 Perşembe, 10:57

Öztürk, madenlerin Maden Kanunu hükümlerini yerine getirmediği için ruhsatları iptal edilen madenleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na sordu. Bakan Fatih Dönmez imzasıyla TBMM’ye verilen yanıt metninde, “Maden Kanununda ruhsat iptalini gerektiren durumlar içerisinde yer alıp da ruhsatı iptal edilmeyen kişi veya şirket bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

BAKAN DÖNMEZ'DEN "İŞLEMLER SÜRÜYOR" YANITI

İYİ Partili Öztürk, Bakan Dönmez’e, Haziran 2020 - Temmuz 2020 tarihleri arasında FETÖ sanıklarına, yasaya rağmen maden arama izni verildiği yönündeki iddiaları da sordu. Öztürk önergede, “FETÖ sanıklarına ait değerli metalik maden işletme ruhsatlarında faaliyeti durdurulmuş sahaların MAPEG’de yapılan üst yönetim değişikliğinin ardından yeniden faaliyete açıldığı iddiası doğru mudur?” ifadesine yer verdi.

Bakan Dönmez, bu iddialarla ilgili olarak “Söz konusu basına yansıyan hususlara yönelik işlemler sürdürülmektedir” yanıtını vermekle yetindi.

MADEN İŞLETMECİLERİNE KESİLEN CEZALAR

Bakan Dönmez’in yanıt metninde aktardığı bilgilere göre:

- 2019 yılında toplam 2 bin 259 ruhsat için Maden Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 219 milyon 961 bin 25 TL idari para cezası uygulandı.

- Denetimeler sonucunda yaptığı üretim ve sevkiyatı bildirmediği ve/veya ruhsatsız olarak üretim yaptığı tespit edilen ruhsat sahiplerine de son 5 yılda (2015-2019) 236 milyon 944 bin 853 TL idari para cezası uygulandı.

- İdari para cezaları ve ilave Devlet hakkı ile ilgili ruhsat sahiplerine ve vergi dairelerine bildirimlerde bulunuldu.