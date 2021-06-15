Bakırköy'de kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede bir polis ile şüpheli silahla yaralandı

15 Haziran 2021 Salı, 15:43

İstanbul Bakırköy'de, Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "gasp" suçlarından aranan şüpheli kişinin kafede olduğunu belirledi.

Kafeye gelen polis ekipleri, kontrol için şüphelinin kimliğini istedi. İddiaya göre kimliğini vermemek için direnen İ.Y. ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbede sırasında şüphelinin almaya çalıştığı polisin silahı ateşlendi. Olayda polis memuru bacağından, şüpheli ise karnından silahla yaralandı.



Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İLK MÜDAHALEYİ KABİN AMİRİ YAPTI

Yaralananlara olay yerinde ilk müdahaleyi Türk Hava Yolları'ndan emekli kabin amiri ve aynı zamanda müzisyen olan Yasemin Ezer yaptı. Yaşadıklarını anlatan Ezer, "İlk yardım eğitimim olduğu için müdahale etmek zorunda kaldım. Olayı ben uzaktan gördüm. Polisin ikazlarına uymadı, yer yatırdılar orada bir arbede oldu. Sonra tek el silah sesini duydum. Gittiğimizde arkadaş ve memur bey yaralanmıştı. 21 yaşındaki arkadaşımız yerde yatıyordu, durumu stabil diyemeyeceğim ama gerekli müdahaleleri yaptık" dedi.

Yaralanan şüphelinin sabah saatlerinde yaşadığı evde yangın çıkardığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.



