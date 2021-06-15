Bakırköy'de kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede bir polis ile şüpheli silahla yaralandı
Bakırköy'de kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede bir polis ile bazı suçlardan araması olan şüpheli silahla yaralandı.
İstanbul Bakırköy'de, Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "gasp" suçlarından aranan şüpheli kişinin kafede olduğunu belirledi.
Kafeye gelen polis ekipleri, kontrol için şüphelinin kimliğini istedi. İddiaya göre kimliğini vermemek için direnen İ.Y. ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı.
Yaşanan arbede sırasında şüphelinin almaya çalıştığı polisin silahı ateşlendi. Olayda polis memuru bacağından, şüpheli ise karnından silahla yaralandı.
Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İLK MÜDAHALEYİ KABİN AMİRİ YAPTI
Yaralananlara olay yerinde ilk müdahaleyi Türk Hava Yolları'ndan emekli kabin amiri ve aynı zamanda müzisyen olan Yasemin Ezer yaptı. Yaşadıklarını anlatan Ezer, "İlk yardım eğitimim olduğu için müdahale etmek zorunda kaldım. Olayı ben uzaktan gördüm. Polisin ikazlarına uymadı, yer yatırdılar orada bir arbede oldu. Sonra tek el silah sesini duydum. Gittiğimizde arkadaş ve memur bey yaralanmıştı. 21 yaşındaki arkadaşımız yerde yatıyordu, durumu stabil diyemeyeceğim ama gerekli müdahaleleri yaptık" dedi.
Yaralanan şüphelinin sabah saatlerinde yaşadığı evde yangın çıkardığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
Video Haberler
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
- Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
- İstanbul’da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar
- Görüntüleriyle tehdit edildi, yardım istedi
- Köpeğinin öldüğü yere sembolik mezar yaptırdı
- Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı
- Felaketin boyutu... Uzaydan görüntülendi
- Yurttaş; isyan etti, gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
- İl Milli Eğitim Müdürü'nden istifa kararı
- Habertürk'ten Veyis Ateş kararı
- Sedat Peker'den Soylu ve Ateş hakkında yeni iddia
- Binali Yıldırım, Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' iddiası
- Peker'in iddialarının ardından görevden alındı
- Ankara'da sağanak: Araçlar yolda kaldı
- Erdoğan'dan Terör örgütleri çıkışı
- 'Sedat Peker' operasyonu: 25 gözaltı!
- Tehdit, şantaj, 10 milyon euroluk talepler