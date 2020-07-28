Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk 17 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesine balkondan düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Hamza Küçük ve 17 günlük yaşamını kaybetti.
Olay Körfez Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yahya ve Meryem Küçük çiftinin 2 yaşındaki ikizlerden Hamza Küçük, 17 gün önce 3. katındaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansa alınan Küçük, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
17 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 2 yaşındaki Hamza Küçük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İkiz kardeşleri ayıran kazada hayatını kaybeden Hamza Küçük'ün cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından Körfez Asri Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.
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