Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 114 yeni koronavirüs vakası

03 Temmuz 2020 Cuma, 16:39

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 114 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 156 bin 391’e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 artarak toplamda 1968’e çıktı.



