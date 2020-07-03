Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 114 yeni koronavirüs vakası
Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 114 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 156 bin 391’e ulaştı.
Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 114 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 156 bin 391’e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 artarak toplamda 1968’e çıktı.
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