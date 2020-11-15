Bankada altını olanlar dikkat! Kaynak bildirilecek

15 Kasım 2020 Pazar, 10:12

Yurtdışında yaşayan Türkler, Türkiye'de banka hesabı, finansal geliri, emeklilik ya da kira geliri, faiz geliri olan herkes 2020 itibari ile hesap dökümünü vatandaşı oldukları ülkelere bildirecek. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Hukuk İşleri Koordinatörü Fatih Nişancı, altın hesaplarının da bildirileceğini ancak bankada kasası bulunanların bu durumu bildirmeyeceğini söyledi.

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, Yurtdışında yaşayan Türkler, bu yıldan itibaren vatandaşı oldukları ülkenin maliyesi ile finansal bilgilerini paylaşmaya başlayacak. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Hukuk İşleri Koordinatörü Fatih Nişancı, “Altına dayalı hesaplar da bildirilecek. Banka kasaları ise bildirilmeyecek” dedi.Finansal bilgilerin ülkeler arası otomatik paylaşımında şok eden detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bu yıl 107 ülkenin, sene sonundan itibaren hesapları karşılıklı bildireceği açıklandı. Türkiye, 31 Aralık 2020 günü, yurtdışında yaşayan ve Türkiye'de banka hesabı, finansal geliri, emeklilik ya da kira geliri, faiz geliri olan herkesin 2020 yılının hesap dökümünü, yaşadıkları ülkelerin maliyesini bildirecek.Sürecin başından beri içinde yer alan ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile iletişimde olan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Hukuk İşleri Koordinatörü Fatih Nişancı, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Altına dayalı hesaplar da bildirilecek. Banka kasaları ise bildirilmeyecek” dedi.

KAYNAK BELİRTİLMEYECEK

Yurtdışındaki kişinin hesap bilgilerinin “Kaynak belirtilmeden yaşadığı ülkeye gönderileceğini” söyleyen Nişancı bu konuda şu bilgileri verdi: “Altın hesapları da bildirilecek. Türkiye'de bir kişi bankaya gidip altın veriyor ve ondan gelir elde ediyor. Faiz alıyor. İşte bu gelirler ve hesaplar da bildirilecek. Bildirim ise 31 Aralık'ta yapılacak” diye konuştu.İlgili ülkenin vatandaşa paranın kaynağını sorması durumunda açıklama yapmanın zorunlu olduğunu ifade eden Nişancı, “İspat yükümlülüğü vatandaşta. Maliye, bilgi vermeyenin kaynağını ispatlamak zorunda değil. Ortalama bir değer belirler ve cezayı keser. 10 yıl geriye de gidebilir. Bu nedenle, vergi uzmanları ile görüşmeden hareket edilmemeli” diye konuştu.

BAKİYE SIFIRLANSA BİLE PAYLAŞILACAK

“Adres değiştirmek çözüm değil, hukuku dolanmaktır ve suçtur. Kimseye bunu önermiyoruz” diyen Nişancı, bazı ülkelerin bildirimde bulunmamayı bile sorun yaptığını hatırlattı.“Hesaptaki paralar çekilip bakiye sıfırlansa bile bu paylaşılır” diyen Nişancı, “Gayrimenkul ve taşıt bilgisi paylaşılmaz. Ama yurtdışında maliye sorarsa, kaynağı açıklamak zorundasınız” dedi.



