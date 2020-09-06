Bankalar Birliği futbolda faizi 12 yıla çıkarıyor!

06 Eylül 2020 Pazar, 11:51

Süper Lig ekiplerinin ekonomik kurtuluşu olarak lanse edilen ve Fenerbahçe dışındaki kulüplerin geçen sene imzaladığı Türkiye Bankalar Birliği'nin yapılandırma anlaşması revize ediliyor. 10 Süper Lig ekibinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 27 Ağustos'ta yaptığı ziyarette, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin gündeme getirdiği formül kabul gördü. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de bu iyileştirmede ısrar ettiği öğrenildi.

Görüşmede yapılandırma anlaşmasının 2 yılı geri ödemesiz 12 yıla çıkmasını önerdi. Bakan Albayrak, bu öneriye tüm Süper Lig ekiplerinin destek vermesi üzerine Türkiye Bankalar Birliği'ne anlaşmanın 12 yıla çıkması için talimat verdi. Revizyon, lig başlamadan hayata geçecek.

FENERBAHÇE DE KABUL ETTİ

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe de Bankalar Birliği'yle yapılacak yeni anlaşmaya katılacak. 2 yılı geri ödemesiz, 12 yıllık anlaşmayı kabul eden sarı-lacivertli kulüp, yeni transferlerin lisanslarını da hafta içi çıkaracak.

Sürenin 12 yıla uzatılmasına dair anlaşmanın kabul edilmesi sürecinde kulüplere ‘Bu son şans' uyarısında bulunuldu. Devlet yetkilileri, yeni bir iyileştirme yapılmayacağını belirttiği kulüplerden anlaşmalara uyulmasını istedi.

FAİZ ARTIK %8

Kulüplerle daha önce yapılan anlaşmalarda yıllık faiz LIBOR+- yüzde 5.5 olarak belirlenmişti. Bu da yüzde 16'yı geçen bir faizle kulüplere karşı karşıya bırakıyordu. Yeni anlaşmada ise LIBOR kullanılmayacak ve yıllık faiz sadece yüzde 8 olacak. Geçen yıl anlaşmaya imza atan kulüplere de mali durumları uygun bulunması durumunda ek ödeme yapılacak.

Kaynak: Skor