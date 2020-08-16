Barcelona olağanüstü genel kurula gidiyor

16 Ağustos 2020 Pazar, 12:12

İspanyol basını, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Almanya'nın Bayern Münih takımına 8-2 yenilerek elenen Barcelona'da "bir dönemin sona erdiği" konuşuluyor..

Kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun başta kaptan Messi olmak üzere bazı futbolcularla ters düştüğü ve ödenen rakamlara karşı çıktığı ifade edildi. Katalan halkının tepkisinden korkarak Messi'yi satmaktan vazgeçen Josep Maria Bartomeu'nun takımı düşük profilli teknik direktör Setien'e emanet ederek hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki kayıplara çanak tuttuğu iddia ediliyor.

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun da en kısa zamanda genel kurula giderek erken seçim kararı alacağı iddia edildi.