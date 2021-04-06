Barcelona, Valladolid'i son dakikada attığı golle yendi
Katalan ekibi Barcelona, Valladolid'i son dakikada attığı golle yendi zirve takibini sürdürdü.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 1-0 mağlup etti.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 79. dakikasında Valladolid'den Oscar Plano, direkt kırmızı kart gördü.
Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran Barcelona, 90. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 3 puanın sahibi oldu.
Katalan takımı, puanını 65'e çıkararak, lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi.
Ligin zirvesinde Atletico Madrid'in 66, Barcelona'nın 65 ve Real Madrid'in 63 puanı bulunuyor.
La Liga'nın 30. haftasında, 10 Nisan'da Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.
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