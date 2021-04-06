Barcelona, Valladolid'i son dakikada attığı golle yendi

Katalan ekibi Barcelona, Valladolid'i son dakikada attığı golle yendi zirve takibini sürdürdü.

AA
06 Nisan 2021 Salı, 07:43
Barcelona, Valladolid'i son dakikada attığı golle yendi
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 1-0 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 79. dakikasında Valladolid'den Oscar Plano, direkt kırmızı kart gördü.

Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran Barcelona, 90. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

Katalan takımı, puanını 65'e çıkararak, lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi.

Ligin zirvesinde Atletico Madrid'in 66, Barcelona'nın 65 ve Real Madrid'in 63 puanı bulunuyor.

La Liga'nın 30. haftasında, 10 Nisan'da Real Madrid-Barcelona maçı oynanacak.




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