Barış Karikatürleri Sergisi açıldı
Çankaya Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde “Barış Karikatürleri Sergisi” açtı.
Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin bahçesinde kurulan sergide dünyanın farklı ülkelerinden karikatüristlerin barış konulu eserleri yer alıyor. Sergi aynı zamanda Belediyenin YouTube kanalı üzerinden “sanal sergi” olarak izlenebiliyor. Karikatürcüler Derneği’yle ortaklaşa düzenlenen, 50 eserden oluşan sergi, 21 Eylül tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak.
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