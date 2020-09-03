Barış Karikatürleri Sergisi açıldı

Çankaya Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde “Barış Karikatürleri Sergisi” açtı.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2020 Perşembe, 02:00
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Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin bahçesinde kurulan sergide dünyanın farklı ülkelerinden karikatüristlerin barış konulu eserleri yer alıyor. Sergi aynı zamanda Belediyenin YouTube kanalı üzerinden “sanal sergi” olarak izlenebiliyor. Karikatürcüler Derneği’yle ortaklaşa düzenlenen, 50 eserden oluşan sergi, 21 Eylül tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak.


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