Başakşehir, Ankara'da kazandı
MKE Ankaragücü: 1 - Medipol Başakşehir: 2
Stat: Eryaman
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş
MKE Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen, Atila Turan, Lobjanidze, Diousse, Lukasik, Endri Çekiçi, Borven, Bolingi
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli (Dk. 35 Aleksic), Deniz Türüç, Gulbrandsen (Demba Ba)
Goller: Dk. 17 Visca, 56 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 20 Endri Çekici (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 45 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Dk. 45 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmayı konuk ekip kazandı: 2-1.
7. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayının üzerinden çektiği şutta kaleci Friedrich, topu sol direk dibinden tokatlayarak kurtardı ve meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.
17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Soldan ceza sahasında topla buluşan Visca, düzgün bir vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
19. dakikada Sarlija'nın ceza sahasına gönderdiği topla altıpasın önünde Lobjanidze buluştu. Bu oyuncunun kaleye doğru gönderdiği topu çizginin önünde Ponck uzaklaştırdı.
20. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Sarı-lacivertlilerin, ceza sahasının sol dışından aut çizgisinin biraz gerisinden kazandığı serbest vuruşta topun başına Endri Çekiçi geçti. Bu oyuncunun yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın üzerinden sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-1.
40. dakikada Atila Turan, sağ kanattan kullandığı köşe atışında topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı tokatlayarak üstten kornere yolladı.
İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
56. dakikada Dembaba Başakşehir'i öne geçirdi: 1-2. Maç da bu skorla bitti.
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