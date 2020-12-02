Başakşehir, evinde 7. yenilgisini aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki 7. yenilgisini almış oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki 7. yenilgisini almış oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Başakşehir, sahasında RB Leipzig’e 4-3 mağlup oldu. Avrupa kupalarında sahasındaki 18. maçına Alman temsilcisi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, 7. yenilgisini aldı. Başakşehir’in geriye kalan 17 mücadelede 6 galibiyet, 5 beraberliği bulunuyor.
Turuncu-lacivertli takım, söz konusu müsabakalarda 20 gol atıp ağlarında da 21 gol gördü.
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- AİHM'den Türkiye kararı
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
Video Haberler
- Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
- Davutoğlu: Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
- Sosyal medyada tepki yağdı! Kadına şiddetin görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- AİHM'den Türkiye kararı
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?