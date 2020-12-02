Başakşehir, evinde 7. yenilgisini aldı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 23:43

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Alman ekibi RB Leipzig’e 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki 7. yenilgisini almış oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Başakşehir, sahasında RB Leipzig’e 4-3 mağlup oldu. Avrupa kupalarında sahasındaki 18. maçına Alman temsilcisi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, 7. yenilgisini aldı. Başakşehir’in geriye kalan 17 mücadelede 6 galibiyet, 5 beraberliği bulunuyor.

Turuncu-lacivertli takım, söz konusu müsabakalarda 20 gol atıp ağlarında da 21 gol gördü.



