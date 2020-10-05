Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano ve Deniz'i kadrosuna kattı

Başakşehir, transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano ve Deniz Türüç'ü renklerine bağladı.

DHA
05 Ekim 2020 Pazartesi, 19:48
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano ve Deniz'i kadrosuna kattı
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Başakşehir, transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano ve Deniz Türüç'ü renklerine bağladı.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, Turuncu-lacivertlilere imzayı attı. Başakşehir ayrıca, 27 yaşındaki bir diğer orta saha oyuncusu  Deniz Türüç'ü de kadrosuna dahil etti.


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