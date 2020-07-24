Başakşehir şampiyonluk yemeğinde buluştu

24 Temmuz 2020 Cuma, 22:16

Medipol Başakşehir’de yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular düzenlenen şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi. Burada basın mensuplarına konuşan Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, önemli bir başarı elde ettiklerini ancak bu başarıyı sürdürmenin daha da önemli olduğunu söyledi.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yemeğinde bir araya geldi. Yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuların aileleriyle birlikte katıldığı yemek, İstinye’de bir restoranda gerçekleşti. Turuncu-lacivertlilerin üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, Teknik Direktör Okan Buruk ve oyunculardan Mahmut Tekdemir ile Mehmet Topal, mekan girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



MUSTAFA ERÖĞÜT: “MÜCADELEMİZİ TAÇLANDIRMIŞ OLDUK”



Uzun yıllar gösterdikleri mücadeleyi bu sezonki şampiyonlukla taçlandırdıklarının altını çizen Medipol Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt, “Gazeteciler ve basın bayramınız kutlu olsun. Sizin de çok emekleriniz var her zaman yanımızda oldunuz. Şampiyonluk yemeğinde bir araya geldik. Hocamız şampiyonluk maçından sonra izin vermişti, çünkü izin yapabilmek için sadece bu haftamız vardı. Bundan sonra tekrar Türkiye’yi çok önemli bir alanda, UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edeceğiz. Onun için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Oyuncularımızla birbirimizi şampiyonluk gününden sonra ilk defa bugün gördük. Hepimiz çok mutluyuz. Uzun yıllar mücadele ettik ve bu sene bunu taçlandırmış olduk. Dediğim gibi başarı çok önemli, bu başarıyı devam ettirebilmek bundan daha da önemli. Onun için Avrupa Ligi ile devam edeceğiz. İnşallah orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Kopenhag’a karşı ilk maçı 1-0 kazandık ama 1-0 hiçbir zaman çok net bir skor değildir. İnşallah motivasyonumuzu kaybetmeden orada başarılı bir skor alacağız ve Almanya’da ilk maçını 5-0’lık bir avantajı bulunan Manchester United ile yüzde 99.9 onlarla karşılaşacağız. Tüm dünyanın izleyeceği çok önemli bir maç olacaktır. Orada da ülkemizi iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

Sözlerine tüm basın mensuplarının Basın Bayramı’nı kutlayarak başlayan Okan Buruk da, “Yemekte bir araya geldik, tabii ki bu hafta çok daha mutluyuz. Geçen hafta Kayserispor maçıyla kazandığımız şampiyonluk, sonrasındaki sevincimiz. Birkaç gün izin verdik, tekrar antrenmanlara başladık. Bir yandan da ailelerle birlikte bir arada olacağımız bir yemek organize edildi. Bu işin keyfini sürüyoruz. Çok uzun süre çalıştık ama hem Pazar günü maç var, daha sonra da Avrupa kupası. Çok fazla da keyif sürecek vaktimiz yok. Pazar günü maçımız ve kutlamamız var sonra da Avrupa Ligi’ne hazırlanacağız” açıklamasını yaptı.