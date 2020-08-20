Başakşehir, Skrtel'in sözleşmesini 1 yıl uzattı
Başakşehir, Slovak futbolcu Martin Skrtel ile 1 yıllık sözleşme yenilediklerini açıkladı.
Medipol Başakşehir Kulübü, Slovak futbolcu Martin Skrtel ile 1 yıllık sözleşme yenilediklerini açıkladı.
Kulübün açıklaması şöyle;
"2019-2020 sezonu başında 1 yıllık sözleşme imzaladığımız Martin Skrtel ile 1 yıllık yeni anlaşma yapılmıştır. Tecrübesi ve lider karakteriyle takımımıza önemli katkıda bulunan Slovak futbolcu ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Martin Skrtel’e turuncu-lacivertli formamızla başarılarının devamını diliyoruz."
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