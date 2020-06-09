BASE 2020 başvuruları için son tarih 1 Temmuz
Yeni mezun sanatçı adaylarının yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında toplayan yeni nesil sanatçı platformu BASE’in bu yıl yapılacak 4. edisyonu için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 1 Temmuz olan BASE, geçen yıllarda toplam 320 yeni mezun sanatçı adayının yapıtlarını sanatseverle buluşturdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Digilogue’un dijital sanat ve Kale Grubu sponsorluğunda düzenlenen BASE 2020, Güzel Sanatlar Fakülteleri 2020 mezunlarının başvurularını kabul edecek. Başvurular animasyon, baskı, cam, fotoğraf, geleneksel Türk sanatları, görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım, heykel, resim, seramik, video, resim-iş öğretmenliği, tekstil tasarımı (moda/takı tasarımı hariç) bölümleri lisans ve lisans üstü mezunlarına açık ve adaylar, BASE’e 3 farklı yapıtla başvurabiliyor. BASE hakkında detaylı bilgi ve başvuru için: base.ist
Video Haberler
- Oyuncu Bülent Parlak: TRT'nin kara listesindeyim
- 'Yediğin yemeği çok gördüler kızım benim'
- İngiltere'de köle tüccarının heykeli yıkıldı
- Tarlaları baraj altında kalan köylüler arazi bekliyor
- Bunun adı vahşet! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
- İlk kez böyle görüntülendi!
- Polisi üstünden atan at, protestocuların arasına daldı
- Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi
- Erdoğan'ın aslanları görüntülendi
- Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu