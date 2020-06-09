BASE 2020 başvuruları için son tarih 1 Temmuz

09 Haziran 2020 Salı, 02:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, Digilogue’un dijital sanat ve Kale Grubu sponsorluğunda düzenlenen BASE 2020, Güzel Sanatlar Fakülteleri 2020 mezunlarının başvurularını kabul edecek. Başvurular animasyon, baskı, cam, fotoğraf, geleneksel Türk sanatları, görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım, heykel, resim, seramik, video, resim-iş öğretmenliği, tekstil tasarımı (moda/takı tasarımı hariç) bölümleri lisans ve lisans üstü mezunlarına açık ve adaylar, BASE’e 3 farklı yapıtla başvurabiliyor. BASE hakkında detaylı bilgi ve başvuru için: base.ist