Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Uğurcan Çakır onlarca müşterisi olan bir oyuncu"

09 Mayıs 2021 Pazar, 08:00

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır’ın onlarca müşterisi olan bir oyuncu olduğunu belirterek, Önümüzdeki süreç içerisinde gelecek teklifler değerlendirilir. Yönetimin vereceği karar Avrupa Şampiyonası öncesi mi sonrası mı olur bakacağız" dedi. Bu açıklama, Uğurcan'ın takımdan ayrılacağına dair işaret olarak yorumlandı.

Uğurcan’ın transferiyle ilgili konuşan Ağaoğlu, "Bana göre Avrupa’nın en iyi üç kalecisinden biri. Pırlanta değerinde bir oyuncu. Allah nazardan korusun. Bu Trabzonspor’un gururu, başarısıdır. Bugün Yusuf Lille’de, Abdülkadir Ömür’ün bugün golle dönmesi beni çok sevindirdi. Bugün Avrupa’nın gündeminde olan Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır var. İnşallah Avrupa’nın en iyi kulüplerinden birine gider ve inşallah aradan 6 ay, 1 sene geçtikten sonra Avrupa’nın en iyi kalecisi olarak değerlendirilir. Bugün baktığınızda Türkiye’nin bir numaralı kalecisi değil, bir numaralı futbolcusu konumunda. Onlarca müşterisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde gelecek teklifler değerlendirilir. Bizim yönetimin vereceği karar Avrupa Şampiyonası öncesi mi sonrası mı diye olur bakacağız” ifadelerini kullandı.