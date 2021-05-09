Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Uğurcan Çakır onlarca müşterisi olan bir oyuncu"
Ağaoğlu, "Bana göre Avrupa’nın en iyi üç kalecisinden biri. Pırlanta değerinde bir oyuncu. Allah nazardan korusun. Bu Trabzonspor’un gururu, başarısıdır"dedi.
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır’ın onlarca müşterisi olan bir oyuncu olduğunu belirterek, Önümüzdeki süreç içerisinde gelecek teklifler değerlendirilir. Yönetimin vereceği karar Avrupa Şampiyonası öncesi mi sonrası mı olur bakacağız" dedi. Bu açıklama, Uğurcan'ın takımdan ayrılacağına dair işaret olarak yorumlandı.
Uğurcan’ın transferiyle ilgili konuşan Ağaoğlu, "Bana göre Avrupa’nın en iyi üç kalecisinden biri. Pırlanta değerinde bir oyuncu. Allah nazardan korusun. Bu Trabzonspor’un gururu, başarısıdır. Bugün Yusuf Lille’de, Abdülkadir Ömür’ün bugün golle dönmesi beni çok sevindirdi. Bugün Avrupa’nın gündeminde olan Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır var. İnşallah Avrupa’nın en iyi kulüplerinden birine gider ve inşallah aradan 6 ay, 1 sene geçtikten sonra Avrupa’nın en iyi kalecisi olarak değerlendirilir. Bugün baktığınızda Türkiye’nin bir numaralı kalecisi değil, bir numaralı futbolcusu konumunda. Onlarca müşterisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde gelecek teklifler değerlendirilir. Bizim yönetimin vereceği karar Avrupa Şampiyonası öncesi mi sonrası mı diye olur bakacağız” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Semt pazarında sosyal mesafe unutuldu
- Canlı yayında başına poşet geçirip protesto etti
- 1,5 buçuk metrelik yılan paniği kamerada
- Çapulcu, eşkıya şaki... Şimdi de marjinaliz
- Kendisine kimse dokunmasın diye tuvaletini yaptı
- Caretta carettayı 'Tamam gülüm' diyerek kurtardı
- Katilini traş etmiş
- Kapı açılınca ilginç manzara ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'Fatiha' skeci
- Baskın anı kamerada İçerisi yine şampiyonlar ligi gibi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'normalleşme' açıklaması
- Canlı yayında su bardağına müdahale
- Halk Ekmek büfesini yakan kişi tutuklandı
- Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde Acun Ilıcalı iddiası
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
- Tartışılan ilaç, koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak
- Mustafa Üstündağ'dan eski eşinin rol arkadaşına tehdit
- 'Apar topar erken seçim' açıklaması
- Fitne fesat dolu kaynayan bir kazan
- Erdoğan'a 128 dolar tepkisi