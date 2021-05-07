Ahmet Dede'den Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'a: "Bir sene daha kal"
Trabzonspor'un 25 yaşındaki kaptanı Uğurcan Çakır, Akçaabat'ta yaşayan 83 yaşındaki Ahmet Kırcı'yı ziyaret etti ve yaşlı taraftara forma hediye etti.
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Akçaabat ilçesinde yaşayan ve 'Ahmet dede' olarak bilinen 83 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Ahmet Kırcı'yı ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, kendi aracıyla tesislerden hareket eden ve ilçeye bağlı Adacık Mahallesi'ne giden Uğurcan'ın, ziyaret öncesinde bir fırına uğrayarak pide aldığı, güzergahta bulunanlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdiği görülüyor.
Uğurcan'ın ziyareti nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen Ahmet Kırcı, "Uğurcan bana bir kere 'Geleceğim' dediyse, söz verdiyse 'gelir' dedim." ifadesini kullandı.
Ziyaret sırasında Uğurcan Çakır'ı çok sayıda takımın istediğine de değinen Kırcı, "Seni herhalde her yerden istiyorlar. 25'i almadıktan sonra bir yere gitme. Bana kalırsa bir sene daha kalırsan iyi olur, daha fazla para kazanırsın. Hem sen kazanırsın, hem de kulübe kazandırırsın." diye konuştu.
Her zaman kulübün yanında olduğunu vurgulayan Uğurcan ise yanında getirdiği maç formasını imzalayarak Ahmet Kırcı'ya hediye etti.
Trabzonspor, ziyareti sosyal medya hesabından "Biz geldik Ahmet Dede" başlığıyla paylaştı:
Biz geldik Ahmet Dede— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 7, 2021
Kaptanımız Uğurcan Çakır, Ahmet Dede ile buluştu pic.twitter.com/LSGYCtKUsz
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