Başkan Aksoy’dan kargo şirketlerine tepki: Gereken yapılacak

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:40

İzmir’in Menemen ilçesine bağlı eski bir belde olan Asarlık Mahallesi’ne kargo şirketlerinin hizmet vermemesi tartışmalara neden oldu. Doğu ve Güneydoğu illerinden gelerek yerleşen vatandaşların yoğun olduğu yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı mahalle için gösterilen uygulamaya tepki geldi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “İlçemizin nüfus ve yerleşim alanı olarak en büyük bölgelerinden biri olan, 5 büyük mahalleden oluşan Asarlık’a bazı kargo şirketleri hizmet götürmemektedir. Bu ayrımcılıktır, ötekileştirmektir. İlgili kargo firmalarına konuyla alakalı tarafımızca gerekli girişimler yapılmış olmasına rağmen sonuç alınamamıştır. Önümüzdeki süreçte de bu tavırlarında değişim olmazsa belediyemiz yasal olarak gerekli yaptırımları kendilerine uygulayacaktır. Şu iyi bilinmelidir ki; Asarlık Menemen’dir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kargo şirketlerinin bu uygulamasına ilçede bulunan birçok siyasi de tepki gösterirken Asarlık Gençlik Spor Kulübü Derneği de kampanya düzenlemişti.