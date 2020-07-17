Başkan Duran'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

17 Temmuz 2020 Cuma, 10:06

İki gündür Ankara'da yoğun mesai harcayarak, Millet İttifakı paydaşı CHP Genel Başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun, Faik Öztırak, Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Prof. Dr. Metin Ergün, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk ve son olarak da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ziyaret eden Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya geldi.

CHP Genel Merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran Tirelilerin selamını iletti. Başkan Duran hakkında övgü dolu sözler sarfeden Kılıçdaroğlu başarılarının devamını dileyerek Tirelilere selam söyledi. Başkan Duran'ın kendisine sunduğu 1 yıllık faaliyet kitapçığını da inceleyen Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Belediye Başkanlarının halka umut olduğunu söyledi.

Başkan Duran ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Tire'ye ait yöresel ürünler ve el sanatlarından oluşan hediyelerini takdim etti. Kılıçdaroğlu'nun övgü dolu sözleri için teşekkür eden Başkan Duran "Millet İttifakı olarak çıktığımız bu yolda vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da, sizlerin övgülerine layık olmak bizler için mutluluk verici" diyerek, teşekkür etti.