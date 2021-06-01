Başkan Koç, kadın futbol şubesi için genel kurulda yetki isteyecek

01 Haziran 2021 Salı, 04:00

Formasında “He For She” logosunu taşıyan Fenerbahçe’nin kadın futbolunda var olması ve bu branşın gelişmesine de büyük katkı sağlaması bekleniyor. Fenerbahçe Kulübü bünyesinde açılacak 10. branş olacak şubeye “Zübeyde Hanım Kadın Futbol Şubesi” adı verilecek. Koç yönetimi ayrıca 12-13 Haziran’da yapılacak genel kurulda espor ve paralimpik branşlarını devreye sokmak için üyelerle fikir alışverişinde bulunacak. Başkan Ali Koç, bugün saat 15.30’da basın toplantısı düzenleyecek. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü’nde bu ay yapılacak seçimde kongre üyesi Eyüp Yeşilyurt, başkan adayı olduğunu açıkladı.

DANNY WELBECK TRANSFER LİSTESİNDE



Süper Lig’de sezonu 3. kapatan ve UEFA Avrupa Ligi’nde yer alacak Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurup gerek ligde gerekse Avrupa’da adından söz ettirmek istiyor. Geçen yıl forvet hattından yeteri kadar katkı alamayan Sarı-Lacivertliler, bu bölge için harekete geçti. Kanarya, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’la sözleşmesi sona eren ve bonservis bedeli bulunmayan Danny Welbeck’i gündemine aldı.

