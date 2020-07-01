Başkan Oran: Çeşme’de denize karşı çay içmek 2 TL!

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:01

Tekke Plajı ve Restoranı başta olmak üzere, Meydan Kafe, Seyir Kafe, Alaçatı Kafe, İskele Kafe ve Ilıca Kafe gibi tesislerigeçtiğimiz günlerde vatandaşların kullanımına açan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran belediye işletmelerine bir yenisini daha ekledi. Tarihi Çeşme Kalesi karşısındaki “Kale Kafe’yi Çeşme’ye kazandıran Başkan Oran, Çeşmeli vatandaşların takdirini topladı. Kentin farklı noktalarındaki kafeteryaları kullandıklarını belirten Çeşmeli vatandaşlar, hizmet kalitesinden son derece memnun olduklarını söyledi.

“KADINLARA VE GENÇLERE İŞ İMKANI SAĞLIYORUZ”

Toplumun her kesiminin Çeşme’nin güzellikleriyle buluşmasını hedeflediklerini belirten Başkan Oran, hayata geçirdiği kafeteryalarla gençlere iş imkanı sağladığını söyledi. Haksız rekabet yaratmamak adına bu kafeteryalarda çay, kahve ve meşrubatın yanı sıra Çeşmeli kadınların yaptıkları poğaça ve böreklerin satıldığını ifade eden Başkan Oran, “Aynı zamanda kadınlarımızın aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyoruz” dedi. Oran, “Çeşme pahalı” algısına son vereceklerini söyledi.