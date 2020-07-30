Başkan Soyer YKS Türkiye birincisini ağırladı

30 Temmuz 2020 Perşembe, 10:30

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, YKS sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birinciliğini elde eden Eren Ceylan (18), annesi Ayten Erduran ve babası Tuğrul Ceylan'ı ağırladı. Başkan Soyer, Özel Takev Okulları Fen Lisesi öğrencisi Ceylan'ın büyük bir başarı elde ettiğini söyleyerek, şampiyon öğrenciyi kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Takev Okulları Müdür Yardımcısı Okan Koruyucu’nun da eşlik ettiği ziyarette duygularını dile getiren Başkan Soyer, “Eren Ceylan'ın elde ettiği puan ciddi bir başarı. Eren’i tebrik ediyorum. Herkese nasip olmayacak bir şey. Ciddi bir emek var. Ciddi bir çalışma var” dedi.

Ceylan'ın hayallerini gerçekleştirmesinin kendilerini de mutlu edeceğini belirten Soyer, şunları söyledi: “Bizim ömrümüz ne kadar yeter seni izlemeye bilmiyorum. Ama ne zaman neye ihtiyacın olursa bunu yapmaktan büyük memnuniyet duyarım. Ailen her zaman yanında fakat bil ki biz de sana destek olabilirsek mutluluk duyarız. Yolun açık olsun. İstediklerin, hayallerin gerçekleşsin.”

Üniversitede bilgisayar mühendisliği okumak istediğini söyleyen Eren Ceylan da aldığı puan nedeniyle şaşırdığını kaydetti. Ceylan, “Yüksek puan alacağımı biliyordum ama bu kadar yüksek bir puan almak bana da sürpriz oldu. En büyük hayalim bilgisayar mühendisliği okumak. Yüksek lisansımı da yurt dışında yapmayı düşünüyorum” dedi. Ayten Erduran da Eren’in elde ettiği başarıyla kendilerine büyük bir gurur yaşattığını söyledi. Başkan Tunç Soyer, YKS şampiyonu Eren Ceylan'a başarısı nedeniyle bir de hediye verdi.