Başkentte IŞİD operasyonu:16 gözaltı
Ankara'da terör örgütü IŞİD ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Irak uyruklu 19 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütü IŞİD ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 19 Irak uyruklu kişi tespit edildi.
Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda şüphelilerden 16'sı yakalandı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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