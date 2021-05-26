Baskette Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko şampiyonluk için!

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 22:24

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak takımın belli olacağı play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

Normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, şu ana kadar namağlup olduğu play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i saf dışı bıraktı.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde de Pınar Karşıyaka'yı geçerek Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisi Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi Dörtlü Final müsabakalarının ardından başlayacak.