Baskette Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko şampiyonluk için!
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko şampiyonluk için karşılaşacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak takımın belli olacağı play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.
Normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, şu ana kadar namağlup olduğu play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i saf dışı bıraktı.
Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde de Pınar Karşıyaka'yı geçerek Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisi Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi Dörtlü Final müsabakalarının ardından başlayacak.
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