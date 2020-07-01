Başsavcılıktan Bakan Albayrak ve ailesine hakarete gözaltı

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 08:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde yapılan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün saat 01.02 sıralarında twitter adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden, eşinin doğum yapması üzerine "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili Eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" şeklinde paylaşımda bulunduğu belirtilmişti.

Açıklamada, bu tweetin altına bir takım kişiler tarafından Bakan Albayrak'ın şahsı ve ailesi hakkında hakarete varan yorumlar yapıldığının açık kaynak araştırmasından anlaşıldığı bildirilerek, "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

GÖZALTI

İçişleri Bakanı Soylu, hakaret içerikli paylaşım yapanların gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız."



