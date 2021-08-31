Batıçim'de yeni dönem başladı

31 Ağustos 2021 Salı, 11:41

Türkiye’nin farklı bölgelerinde maden, enerji ve turizm sektörlerinde yatırımları bulunan Çiftay, Batıçim yatırımı ile Ege Bölgesi’ne adım attı. Rekabet Kurulu’nun onayının ardından gerçekleştirilen hisse devri sonrası çimento, enerji ve liman işletmeciliği alanlarında çalışan Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A. Ş.’de yeni dönem başladı. Gerçekleşen satışla, maden, enerji ve turizm sektörlerindeki tecrübesiyle Çiftay, Batıçim’in önemli bir hissedarı oldu ve ayrıca Batıçim’in yönetiminde yer aldı.

2021’e bünyesinde barındırdığı 6 şirket, yaklaşık bini bulan istihdam ve 2 milyar TL ciro hedefiyle giren Batıçim’de üst yönetim yeniden şekillendi. İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sabit Aydın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Gülant Candaş, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erdoğan Göğen, Ömer Çağdaş Selvi, Ali Kışla, Yusuf Kaya ve Mehmet Gökalp Özkök seçildi.

Satışla birlikte Bükey, Günel, Egeli ve Grebene ailelerinin sahip olduğu takriben yüzde 30 A ve B grubu hisse, Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin oldu. Satılan hisselerin devir değeri 95 milyon dolar olarak açıklandı.

SABİT AYDIN: İZMİR EKONOMİSİNE DEĞER KAZANDIRACAĞIZ

Batıçim Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Aydın, düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Aydın, Batıçim’deki hisse devri ve yeni dönem hakkında şunları söyledi:

“İzmir’in en önemli ve değerli kuruluşlarından biri olan Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayi A.Ş’nin (Batıçim) yaklaşık yüzde 30’luk hissesini, 95 milyon dolar karşılığında satın alarak Çiftay’ın ticari faaliyetlerine Ege Bölgesi’ni de eklemenin heyecanı ve kıvancını yaşıyoruz. Bu satın almayla birlikte bölge ticaretindeki etkinliğimizi artırarak İzmir’in ekonomisine kalıcı değerler kazandırmayı hedefliyoruz. İzmir ve çevresi, sanayi yatırımları açısından çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Batıçim de bölgenin en büyük yatırımlarından biri olarak bölge kalkınmasında ve kentin imarında önemli rol oynuyor. Batıçim’in çimento üretimi, enerji ve liman işletmeciliği alanlarındaki tecrübesi, bölge ekonomisine yön veriyor. Söz konusu hisse alımı, Çiftay açısından sadece bir çimento fabrikasına yapılan bir yatırım değeri taşımıyor. İzmir ve Söke’de iki çimento fabrikası, hidroelektrik santrali ve Aliağa’da liman işletmesi bulunan Batıçim ile mevcut yatırımlarımızın gücüne güç kattık.”

Aydın, Batıçim’deki yeni hedeflerini şöyle sıraladı:

“2021’e 2 milyar TL ciro hedefiyle giren Batı Anadolu Grubu ile Türkiye ekonomisine yeni başarı hikâyeleri kazandırma amacı güdeceğiz. Batıçim yatırımımız ile, yarattığımız istihdam sayısını daha da yukarılara taşıyacağız. Bu sayede sağladığı iş imkânları ile ülke ekonomisine katkıda bulunan örnek firmalar arasındaki konumumuzu canlı tutacağız. Söz konusu hisse devrini, sadece Çiftay için değil, Türkiye’de iş gücünün desteklenmesi, bölgesel ekonomi ve dolayısıyla Türkiye ekonomisi için katma değer yaratılması adına çok kıymetli buluyoruz. Batıçim’deki yönetimimizle kendi öz kaynaklarıyla kurulan ve yarım asrı aşkın süredir de yüzde yüz Türk sermayesi ile ülkemiz için kalıcı değerler yaratan bir firma olarak benimsediğimiz “önce kalite” anlayışımızla faaliyetlerimize büyük bir ivme kazandıracağız. En yeni teknolojiler kullanarak geliştirdiğimiz üstün nitelikli ürünlerimizi, kusursuz hizmet anlayışımızı, sağlık, emniyet, çevre değerlerimizi ve sosyal sorumluluk bilincimizi Batıçim’in gücüyle birleştirerek geleceğe sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Oluşturulan yeni yönetimimiz ile öncelikle Batıçim’in marka değerini artırmaya odaklanacağız. Batıçim’e bağlı çimento fabrikalarını üretim ve satış ölçeğinde daha ileri seviyelere taşımak için tüm gücümüzle çalışacağız. Kalite standartlarını yükseltemeye gayret göstereceğiz. Bölgeye sağladığı katma değerin artmasına katkıda bulunacağız. Aliağa’daki liman işletmesini geliştirerek Türkiye’nin uluslararası ticarete açılan en önemli kapılarından birisi haline dönüştürmek için çalışacağız. “

SERKAN AYDIN: TECRÜBEMİZİ İZMİR'E TAŞIYORUZ

Basın toplantısına katılan Çiftay hissedarlarından Serkan Aydın ise şunları kaydetti:

“1963 yılında rahmetli babamız ve yol göstericimiz Ziya Aydın’ın girişimiyle ilk olarak madencilik sektöründe ticari faaliyetlerine başlayan Çiftay olarak o günlerden bu yana üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Batıçim yatırımı ile birlikte hem şirketimizin kurucusu hem de babamız olan Ziya Aydın’ın hayalini gerçekleştirmenin gururu ve onurunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız yarım asrı aşan sürede, sektörde öncü ve köklü kuruluşlar arasında yer alarak madenciliğin yanı sıra inşaat, enerji ve turizm sektörlerinde de büyümeye devam ettik. Edindiğimiz tecrübe ve yenilikçi yüzümüzle yer aldığımız sektörlerde en iyisi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, yarattığımız 3 bine yakın istihdam ve sürdürülebilir üretimimizle ülkemiz ekonomisine nitelikli bir katma değer yaratıyoruz. Bu kapsamda yer aldığımız ulusal ve uluslararası projelerde en yeni teknolojileri faaliyetlerimize adapte ederek kendimizi sürekli yenilerken, yeni satın almalar ve iş birlikleriyle de iş hacmimizi giderek artırıyoruz. Türkiye’nin birçok ilinde yürüttüğümüz faaliyetlerimize İzmir ve Ege Bölgesi’ni de katarak faaliyet alanımızı daha da genişlettik. Maden, enerji ve turizm sektörlerindeki tecrübemizle ekonomideki konumumuzu yukarılara taşıma hedefimize daha da yaklaştık. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerimiz, ekonomik gücümüz ve istihdam olanaklarımızla İzmir ve Ege Bölgesi’ne yeni katma değerler sağlamak ve bölgenin refahının yükselmesine katkıda bulunmak için çalışacağız. Çiftay olarak İzmir ve Ege bölgesine çok değer veriyor, yeni başarılar yeni hedefler için büyük heyecan duyuyoruz.”