Batman'da feci olay! Beslediği arıların saldırısında yaşamını yitirdi

26 Haziran 2020 Cuma, 12:03

Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyünde dün gece saatlerinde, köyde arıcılık yapan Cemal Algan, bakımını yaptığı arıların saldırısına uğradı.

Kovandan çıkan arılar, Algan'ın koruyucu kıyafetinin içine yaka kısmından girdi. Çevredekilerin yardımına koştuğu Algan, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Cemal Algan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.