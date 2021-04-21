Bayern Münihli yıldız Real Madrid yolcusu

Bayern Münih'in savunma oyuncusu David Alaba'nın Real Madrid'e transfer olacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2021 Çarşamba, 18:29
Bayern Münihli yıldız Real Madrid yolcusu
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Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'le sözleşme uzatmayacağını açıklayan David Alaba, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

Sky Sports Germany'nin haberine göre Avusturyalı yıldız İspanyol kulübüyle 5 yıllık kontrat imzalayacak.

13 yıllık Bayern Münih kariyerini sonlandıran Alaba, sayısız başarılara imza attı. 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Alaba, 9 Bundesliga, 5 Almanya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Bavyera ekibiyle 427 maça çıkan tecrübeli oyuncu 33 gol atıp 53 asist yaptı.


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