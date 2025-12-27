Adeta 'film seti' hazırlığı yapılmıştı! Erdoğan, brandaların çekildiği Hatay'da böyle konuştu: 'Şu binaların güzelliklerine bak...'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bitmemiş bina ve köprülere brandalar asıldığı Hatay'da konuştu.

Erdoğan Hatay'daki konut teslim töreninde, "Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Yaralarımızı sabırla şefkatle tüm dünyaya örnek olacak dayanışmayla beraberce sardık. Tüm sabotaj girişimlerine, karalamalara rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeye başardık" dedi.

"ŞU GÜZELLİKLERE BAKIN..."

"Şu güzelliklere bakın. Şu binaların güzelliklerine bak. Elhamdülillah, bizler Cumhur İttifakı olarak bu işi başardık" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Şair ne diyor: 'Bir değirmendir cihan, her kimse bekler nevbetin.' Evet. Vaktimizin sınırlı olduğu bu dünyada biz de milletimizin emanetini kutlu bir nöbeti tutar gibi bekleyeceğiz. Siz bize sahip çıktığınız müddetçe, bu milletin başını yere eğdirmeyecek, umutlarını boşa çıkarmayacağız. İşte

Bugün, dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir başarıya Hatay'ımızda bizzat tanıklık ediyoruz. Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz."

"Bu yuvalarda Allah'a hamdolsun. Şu güzelliklere bakın. Şu binaların güzelliklerine bak... Elhamdülillah, bizler Cumhur İttifakı olarak bu işi başardık. Bu yuvalarda yepyeni bir hayatın sayfasını açacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyor, hanelerine kavuşan her bir kardeşime sağlıklı, mutlu, bereketli ömürler diliyorum. Rabbim bu evlerde inşallah ağız tadıyla oturmayı nasip eylesin."

"TERÖRSÜZ BÖLGEYE DE HEP BERABER KAVUŞACAĞIZ"

Konuşmasında 'sürece' de değinen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye'den sonra terörün karanlık gölgesinin tamamen ortadan kalktığı terörsüz bölgeye de hep beraber kavuşacağız. Yeni Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin inşasını hiç kimse engelleyemez" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Etnik köken, mezhep inanç üzerinden bizi bölmeye çalışanların kimler olduklarını biliyoruz. Kan ve kaos tüccarlarının tuzaklarına karşı dikkatli olacağız."

HATAY'DA ERDOĞAN İÇİN HUMMALI TELAŞ!

Erdoğan’ın bugün Hatay’da gerçekleştireceği anahtar teslim töreni ve halk buluşması öncesinde kentte hummalı bir çalışma başlatılmıştı.

Aylardır çamur ve tozla mücadele eden Hatay’da yollar bir gecede asfaltlandı, sokaklar düzenlendi.

Törenin yapılacağı Atatürk Caddesi'nin ön yüzüne bisiklet yolu yapıldı, şantiye halinde olan arka yüzünün görünmemesi için brandalar asıldı.

Ayrıca aylardır ulaşım güçlüğü çekilen ana arterlere hızla asfalt dökülürken, Atatürk Caddesi'ne bisiklet yolları yapıldı. Ancak caddenin henüz inşaatı tamamlanmamış arka kısımları, dev bayraklar, brandalar ve afişlerle kapatıldı.

Hazırlıklar sadece yollarla sınırlı kalmadı. "Asi Nehri Taşkın Projesi" kapsamında bir süredir kurutulmuş olan nehir yatağına yeniden su verildi.

Nehir yüzeyinde su sümbülü görünümü elde etmek amacıyla suyun yüzeyine otlar atıldığı görüldü. Ayrıca tadilatı süren köprünün üzerine köprü resmi basılmış dev branda asıldı.