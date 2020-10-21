Bazı tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Bazı hububat ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bazı hububat ürünlerinin ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı.
Buna göre, daha önce ülke ve ülke gruplarına bağlı olarak, kapsam dahilindeki makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfırlandı. Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
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