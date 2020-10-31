BDDK açıkladı: Son 1 yılda milyoner sayısı yüzde 44 arttı

31 Ekim 2020 Cumartesi, 12:47

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) eylül ayına ilişkin ‘temel bankacılık verileri’ni yayımladı. Buna göre geçen yıl 185 bin 889 olan milyoner hesap sayısı bu yıl 268 bin 820’ye yükseldi. Bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ilk kez 6 trilyon lirayı aşarak 6 trilyon 3 milyar lira olarak kaydedildi. Bankalardaki hesapların içinde 3 trilyon 444 milyar lira bulunurken, bankacılık kesiminin kredi hacmi ise 3 trilyon 555 milyar lira olarak kaydedildi.

KREDİ HACMİNDEKİ BÜYÜME HIZ KAYBETTİ

BirGün’de yer alan habere göre Merkez Bankası’nın uyguladığı kısmi sıkılaştırma önlemleri nedeniyle kredi faizlerinin yükseldiği Eylül ayında kredi hacmindeki büyüme hız kaybetti. Mart ayında 510,6 milyar lira olan tüketici kredisi borçluluğu ağustos ayına kadar 657,2 milyar liraya kadar yükselmiş böylece aylık ortalama 29,3 milyar liralık artış meydana gelmişti. Eylül ayında tüketici kredilerindeki artış 7,3 milyar lirayla sınırlı kaldı ve tüketici kredisi borçları 664,5 milyar liraya yükseldi.

ARTIŞA DÖVİZ HESAPLARININ TL KARŞILIĞINDAKİ YÜKSELMESİ ETKİLİ

Dolar kurlarındaki sert yükselmelerin takip edildiği Eylül ayında mevduatlarda da artış kaydedildi. Tasarrufunu dövizde tutan mudilerin mevduatlarının lira karşılığı arttı. Toplam mevduatlar Ağustos ayında 3 trilyon 317 milyar lirayken bu tutar Eylül’de 3 trilyon 444 milyar liraya yükseldi. Artışta döviz hesaplarının TL karşılıklarındaki yükselme etkili oldu. Ağustosta yurtiçindeki yerleşik kişilerin döviz hesaplarının büyüklüğü 1 trilyon 380 milyar lirayken bu tutar Eylül’de 1 trilyon 432 milyar liraya yükseldi.

YÜZBİNLER MİLYONER OLDU

Döviz kurlarının yukarı yönlü hareketi nedeniyle, 1 milyon TL’ye sahip olanların sayısında da artış yaşanıyor. BDDK verilerine göre geçen yıl eylül ayında içinde 1 milyon TL’den fazla para olan hesap sayısı 185 bin 889 iken, bu yılın Eylül ayında bu sayı 268 bin 820’ye yükseldi. 1 yılda milyoner hesap sayısı böylece yüzde 44,6 oranında arttı.