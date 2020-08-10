BDDK Aktif Rasyosu değeri hedefini aşağıya çekti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosunda güncelleme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:51
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu değeri hedefini mevduat bankaları için yüzde 100'den yüzde 95'e indirdi.

* Katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü.

* Aktif Rasyosu'ndaki Döviz kalemlerinin TL'ye çevriminde bir önceki ayın ortalaması alınacak.

* Pay kısmındaki menkul kıymetler kalemine gayrimenkul yatırım fonları dahil edilecek.

* Menkul kıymet kalemine girişim sermayesi yatırım fonlarına kullandırılan fonlar alınacak.

* Yabancıların yabancı para mevduatlarının kredileri aşan kısmına 1.75 katsayısı uygulanmayacak.


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