06 Eylül 2020 Pazar, 06:00

Ekonomi yönetimi, salgın sürecinde yurttaşı borçlandırarak ekonomiyi canlandırma politikalarının yarattığı sorunlar büyüdükçe bu anlayıştan vazgeçmeye başladı.

Bu kapsamda hem dış kaynak bulma sıkıntısı hem enflasyondaki yükseliş nedeniyle tüketici kredilerindeki büyük artışı frenlemek için yeni bir daha adım atıldı. Yeni bir karar yayımlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını 60 aydan 36 aya indirdi.

Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) da son toplantısı sonrası yayımladığı notta uygulanan mali politikalarla bireysel kredilerin güçlü seyrettiğini belirtirken özellikle enflasyon konusunda şu vurguyu yapmıştı:

“Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözleniyor.”

TAŞIT GAZA BASTI

BDDK’nin 28 Ağustos tarihli verilerine göre, bireysel kredi kartı dahil toplam tüketici kredileri, önemli faiz indirimlerinin yapıldığı haziran ayından bu yana yüzde 21.4 artarak 783.9 milyar liraya ulaştı.

“Konut”, “taşıt” ve “ihtiyaç” kredilerini kapsayan tüketici kredileri ise yüzde 21.3 artarak 656.5 milyar TL oldu. Bu kredilerde son 1 yıllık artış da yüzde 60.5. Bu faiz indirimleri, özellikle konut ve taşıt kredileri üzerinde etki yaptı.

28 Ağustos itibarıyla konut kredisi hacmi, geçen haziran ayı başına kıyasla yüzde 29.8, son bir yılda ise yüzde 51.5 artarak 274.3 milyar liraya yükseldi. Taşıt kredisi hacmi ise haziran ayına kıyasla yüzde 41.9, son bir yılda da yüzde 73.5 artarak 10.1 milyar liraya ulaştı.

İhtiyaç kredilerindeki artış ise özellikle salgının ekonomik etkilerinin yoğunlaştığı mart ayı sonrası başladı. Yine 28 Ağustos itibarıyla ihtiyaç kredisi hacmi haziran ayına kıyasla yüzde 15.3, son bir yılda yüzde 67.5 artarak 372.1 milyar TL oldu.

22 BİN LİRAYI AŞTI

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre, haziran sonu itibarıyla 33 milyon 169 bin kişinin bireysel kredi borcu var.

Borçlu kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyon 850 bin, Mayıs 2020’ye kıyasla da 356 bin kişi arttı. Bu kapsamda kişi başına ortalama bireysel kredi borcu da son bir yılda 17 bin 572 liradan 22 bin 87 liraya yükseldi.