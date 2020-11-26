Beckham ailesi evlerine ada yaptırıyor

26 Kasım 2020 Perşembe, 13:15

David ve Victoria Beckham, bu yılın başlarında komşularıyla ile büyük bir mücadeleye girerek, 6 milyon Sterlinlik Cotswolds evlerinde bir göl yaptırmaya başladı.

Ancak West Oxfordshire bölge konseyine sunulan planlara göre, çift şimdi gölü başlangıçta planlanandan daha da büyük yapmak istiyor.

Orijinal plan, 2 bin 976 metrekare büyüklüğünde böbrek şeklinde bir su kütlesi yaratmaktı.

Ancak Beckham'lar göl boyutunu 4 bin 170 metrekareye çıkardı ve 122 metrekarelik bir ada ekledi.

Bu, gölü 102 metre genişliğinde, 55,5 metre uzunluğunda ve 17 x 8 metrelik bir ada yapar.

Sakinlerin şikayetlerine rağmen, konsey çifte Ağustos ayında topraklarında göl oluşturma izni verdi.

Söz konusu inşaatını tabiata zarar vermemesi için 46 yaşındaki tasarımcı Victoria ve 45 yaşındaki eski futbolcu David, yerli kuşları korumak için çalılar ve ağaçlar dikerek yarasalara yardımcı olacak özel ışıklar kullanacak.