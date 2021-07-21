Bekaroğlu'ndan Soylu'nun 'Ay-yıldızlı tabut' konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Ay-yıldızlı tabutları taşımakla millet olunur" ifadelerine tepki gösteren CHP'li Mehmet Bekaroğlu, "Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2021 Çarşamba, 10:42
Bekaroğlu'ndan Soylu'nun 'Ay-yıldızlı tabut' konuşmasına tepki
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Afrin ve Azez’deki askerlere hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ay-yıldızlı tabutları taşımakla millet olunur. Beraber cuma namazında sıkı sıkı saf tutarak millet olunur” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Soylu'nun kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi.

Soylu'ya, "Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?" diye soran Bekaroğlu, "Biz Çanakkale’de, Sakarya’da, Afyon Kocatepe’de ve daha nice savaşlarda bu topraklara evlatlarımızı vererek kaç defa millet olduk! " ifadelerini kullandı.


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