Bekçiler çalışma şartlarından şikayetçiler

16 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Ayda 240 saat çalışan bekçi ve bekçi eşlerinin, ailelerine ve kendilerine zaman ayıramadıkları gerekçesiyle durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bildirdiği kaydedildi.

Mesai alamadıklarını, fiziksel ve psikolojik olarak yıprandıklarını kaydeden bekçiler, “180 saat çalışmak istiyoruz. 5 haftalık çalışma saatini 4 haftada tamamladığımız için hem fiziksel hem psikolojik yıpranma yaşıyoruz, ayrıca yıpranma payı hakkımızı da bu şartlara rağmen polisler gibi alamıyoruz” dedi.

Bir bekçi eşi ise “240 saatlik çalışma düzeni, ikimizi de evde yalnızlaştırdı” ifadelerini kullandı. İstanbul’da temmuz ayından itibaren bekçiler ayda 180 saat çalışmaları gerekirken 240 saat çalışıyor.

Bu durumdan şikâyetçi olan bekçiler, mesai ücreti alamamanın yanında ailelerine ve kendilerine zaman ayıramadıklarını belirterek fiziksel ve psikolojik yıpranma yaşadıklarını kaydetti. “Çalışma sistemimiz, 2 gün çalış 1 gün izin şeklinde haftada 60, ayda 240 saat şeklinde” diyen bir bekçi, fakat normal şartlarda 180 saat olmalı ve 1 gün çalışıp 1 gün izin yapmamız gerekiyor.

Aslında bizim düzenimiz haziran ayına kadar da bu şekilde devam etmişti. Fakat İstanbul Emniyet Müdürü değişikliği sonrasında temmuz ayının başında yeni dönem başladı. Yaklaşık 4.5 aydır bu şekilde devam ediliyor” dedi.

‘YIPRANMA PAYI HAKKIMIZ YOK’

5 haftalık çalışma saatini 4 haftada tamamladıklarını kaydeden bir başka bekçi ise “Çalışmak istediğimiz düzen, eski sistemimiz. Yani 1 gün çalışma 1 gün izin olmak üzere 180 saat çalışmak istiyoruz. 5 haftalık çalışma saatini 4 haftada tamamladığımız için hem fiziksel hem psikolojik yıpranma yaşıyoruz, ayrıca yıpranma payı hakkımızı da bu şartlara rağmen polisler gibi alamıyoruz. Akşam 19.00’da başlayan mesaimiz sabah 07.00’de son buluyor. 2 gün üst üste gece 12 saat çalışarak sokaklarda halkın güvenliğini sağlıyoruz. 180 saat kuralına karşı 240 saat çalıştığımız halde aylık 60 saatlik fazla çalışmamızın mesai ücretini de almıyoruz, çünkü bizde mesai yok. Süleyman Soylu’ya bildirdik ama dikkate alınmıyoruz” diye konuştu.

Bekçiler ve aileleri bu durumu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da birçok kez iletti. Soylu’ya sosyal medya hesaplarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden de (CİMER) ulaşmaya çalışıyorlar.

Gazetemize konuşan bir bekçi eşi, “Aile bütünlüğümüzde sorunlar çıkıyor, ben de çalışıyorum ve eşimi evde göremiyorum. 2 gün çalışmada eşimi 48 saatte toplamda 1 saat görüyorum. 240 saatlik çalışma düzeni, ikimizi de evde yalnızlaştırdı. Zaten gece çalıştığı için bekçi eşleri olarak geceleri yalnız kalıyoruz, bir de üzerine 2 gün 48 saatte 1 saat görüşebiliyor olmak eşimi de beni de yıpratıp aile içi sorunlar çıkmasına sebep oluyor. Biz esnek özel esnek çalışma saatleri istemiyoruz ama haziran ayındaki sisteme dönerek 180 saat olan çalışma düzenine dönülmesini istiyoruz. Bizim çocuğumuz yok ama olan bekçi eşleri, babayla çocuk arasında gereken iletişimde eksik yaşandığını ve bunun başka aile sorunlarına sebep olduğunu dile getiriyor” ifadelerini kullandı.