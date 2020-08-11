Belarus'un kayıp lideri Tikhanovkasya Litvanya’da ortaya çıktı
Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, sosyal medya hesabından paylaştığı bir iletide, son Belarus seçimlerinden yenik ayrılan muhalefet lideri Svyatlana Tikhanovskaya’nın Litvanya'da ve “güvende” olduğunu bildirdi.
Belarus'ta, devlet başkanlığı seçimleriyle birlikte patlak veren protestolar şiddetlenirken, ana muhalefet lideri Svyatlana Tsihanouskaya'nın ülkeyi terk ederek Litvanya’ya gittiği bildirildi.
Tsihanouskaya, seçimleri %9,9 oy alarak kaybetmesine rağmen, 26 yıldır devlet başkanlığı görevini yürüten ve son seçimlerden de galip ayrılan Aleksandr Lukaşenko’dan "barışçıl" iktidar geçişi talep etmişti.
DIŞİŞLERİ BAKANI DUYURDU
Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tsihanouskaya Litvanya’da güvende” ifadelerine yer verdi.
Daha önce bizzat Tsihanouskaya'nın kampanya ekibi, "olası provokasyonlar" nedeniyle protestolardan kaçındıklarını ve Tikhanovskaya’nın ortadan kaybolduğu iddialarını gündeme getirmişti.
Belarus İç İşleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede yaşanan protesto gösterilerinde yaklaşık 3 bin kişi gözaltına alındı. Bakanlık, çatışmalarda en az 50 protestocu ve 39 polis memurunun yaralandığını bildirdi.
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