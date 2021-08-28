Belçika Grand Prix’sinin 3. antrenman seansında ilk sıra Max Verstappen’in
Formula 1'de Belçika Grand Prix’sinin 3. antrenmanında Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırayı alırken takım arkadaşı Sergio Perez ikinci oldu.
Formula 1’de bugün gerçekleştirilecek sıralama turları öncesindeki son antrenmanda Red Bull, pistin en hızlı takımı oldu.
Max Verstappen 1.56.924’lük derecesiyle ilk sıraya yerleşirken, Sergio Perez takım arkadaşının 0.947 saniye gerisinde kalarak ikinci oldu.
Şampiyona lideri Lewis Hamilton ise 1.57.996’lık derecesiyle seansı 3. sırada bitirdi.
ANTRENMAN YAĞMUR ALTINDA BAŞLADI
Önceki gün yapılan 1. ve 2. antrenmanda olduğu gibi 3. antrenmanda da yağmur etkisini gösterirken pilotlar ağırlıklı olarak ıslak zemin lastiklerini kullandı.
Seansın bitimine 3.5 dakika kala McLaren pilotu Lando Norris, pistin kuruması ve yağmurun etkisini azaltmasıyla birlikte kırmızı logolu yumuşak lastiği denedi ancak İngiliz pilot istediği avantajı sağlayamadı.
7. VİRAJ PROBLEMİ
Pistin en uzun düzlüğü olan Kemmel Straight’in sonundaki 7. viraj pilotlara seansın ilk bölümünde zor anlar yaşattı.
Pistin ıslak ve kaygan olması sebebiyle uzun düzlüğün sonunda pilotlar frenajda sorun yaşadı ve pistin dışına çıkmak zorunda kaldı.
ALFO ROMEO’DA FREN SORUNU
Alfa Romeo’nun tecrübeli pilotu Kimi Raikkonen aracında yaşadığı fren sorunu nedeniyle sadece 3 tur atabildi. Raikkonen 2.04.382’lik derecesiyle 3. antrenmanı son sırada tamamladı.
3. antrenman seansının ardından oluşan sıralama şöyle:
1.Max Verstappen - Red Bull / 1:56.924
2.Sergio Perez - Red Bull / +0.947
3.Lewis Hamilton - Mercedes+1.072
4.Lando Norris - McLaren / +1.585
5.Esteban - Ocon Alpine / +1.989
6.Lance Stroll - Aston Martin / +2.281
7.Pierre Gasly - AlphaTauri / +2.400
8.Sebastian Vettel - Aston Martin / +2.512
9.George Russell - Williams / +2.568
10.Fernando Alonso - Alpine / +2.689
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