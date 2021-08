Formula 1’de Türkiye Grand Prix’sinin tarihi değişti

Formula 1’de 25 günlük yaz arası dün Belçika’da gerçekleştirilen antrenman seansıyla noktalanırken yarış takviminde değişikliğe gidildi.

Yapılan açıklamada daha önce 1-3 Ekim tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Türkiye Grand Prix’sinin 8-10 Ekim’e alındığı belirtildi.

Formula 1 yönetimi daha önce yaptığı açıklamada sezonun 23 yarıştan oluşacağını belirtmişti. Bugün yapılan açıklamada ise takvimin 22 yarıştan oluşacağı ve 19-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek yarışın daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Takvimdeki değişiklik sonrasında 22-24 Ekim'de düzenlenecek Amerika yarışının tarihi aynı kalırken, Meksika ve Brezilya yarışlarının tarihi değişti.

31 Ekim’deki Meksika Grand Prix’si 7 Kasım’a, 7 Kasım’daki Brezilya Grand Prix’si ise 14 Kasım’a alındı.

Motorsport’ta yer alan haberde İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkartmaması sebebiyle Formula 1 yönetiminin yarışı bir hafta erteleyerek zaman kazandığı belirtildi.

İngiltere’nin 16 Eylül’de yapacağı karantina liste incelemesinde Türkiye ile ilgili vereceği karara göre yarışın durumunun belli olacağı kaydedildi.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali takvim değişikliği ile ilgili şunları söyledi, "Pandemi, bizi zorluklarla karşı karşıya getirmeye devam ediyor ancak buna uyum sağlayabileceğimizi gösterdik ve sezonu 22 yarışla tamamlayacağımızdan eminiz.

Brezilya, Meksika ve Türkiye'deki organizatörlere sabırları ve yarış takviminde esneklik sağladıkları için teşekkür ediyorum. Takvimdeki eksik yarışın detaylarını daha sonra paylaşacağız."

Formula 1’in paylaşımı:

?? REVISED 2021 CALENDAR ??



?? Record-breaking 22 races

?? Turkey moves from Oct 1-3 to Oct 08-10

?? Mexico starts a new triple header #F1 pic.twitter.com/jDlZyGFKtW