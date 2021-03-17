Belçika ve Hollanda ligleri birleşiyor
Belçika’daki 25 profesyonel futbol kulübü, Hollanda ligi Eredivise ile birleşerek tek bir lig oluşturulması için evet oyu verdi.
Belçika
Pro League’in resmî sitesinden yapılan açıklamada, genel
kurulda oy birliğiyle BeNeLiga adı verilen ligin oluşturulması
için prensipte anlaşmaya varıldığı belirtildi. Yapılan
açıklamada şu ifadeler kullanıldı, “Bu tutku, hem büyük
kulüplerin spor tutkularına saygı duymasına hem de diğer
profesyonel kulüpler için ekonomik bir istikrar sağlama ihtiyacına
dayanıyor. Pro League yönetimi bu projenin gerçekleşmesi için
daha aktif rol oynayacak.”
DETAYLAR BELLİ DEĞİL
İki ülke takımlarının ortak bir ligde birleşmesi sonrasında nasıl bir formatta oynanacağı henüz netlik kazanmazken Belçika ligindeki büyük takımlar hariç diğer kulüplerinde ilk kez projeyi desteklediği belirtildi. Sky Sports’da yer alan haberde Belçika’dan sekiz, Hollanda’dan ise 10 takımın ligde yer almasının beklendiği ifade edildi.
GELİRLER ARTACAK
Danışmanlık şirketi Deloitte, geçtiğimiz yıl hazırladığı raporda iki ligin birleşmesi sonrasında pazarlama ve televizyon haklarıyla birlikte yıllık 476 milyon dolar gelir elde edilebileceğini açıklamıştı. İki ülke de yayın gelirlerinin düşmesi sebebiyle birleşme fikrini uzun süredir tartışıyordu. Pro League tarafından yapılan açıklamada ayrıca, yeni kurulacak ligle birlikte dışarıda kalacak takımların finansal istikrarlarının garanti altına alınması gerektiği kaydedildi. İki ülkede de mevcut yayın anlaşmalarının 2025’te bitecek olmasından dolayı birleşmenin en erken 2025/26 sezonunda yapılacağı belirtildi.
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