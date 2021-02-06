Belçikalı 'uyuşturucu turistleri' seyahat kısıtlamalarını belediye otobüsü ile aşıyor

06 Şubat 2021 Cumartesi, 16:19

Belçika'nın Turnhout ve Hollanda'nın Tilburg kentleri arasında her yarım saatte bir karşılıklı sefer yapan 450 numaralı belediye otobüsü, koronavirüs önlemleri nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sırasında, "uyuşturucu turistlerinin" en gözde ulaşım aracı oldu.

Belçika, koronavirüs vakalarındaki yüksek artış nedeniyle, zorunlu haller dışında yapılan seyahatlere kısıtlama getirdi. Ancak Belçika ve Hollanda'da toplu taşıma araçları, bu kısıtlamalardan muaf tutuluyor.

Bu nedenle Belçikalı "uyuşturucu turistleri", Hollanda'ya geçebilmek için sınır kenti Turnhout'a geliyor. Turnhout - Tilburg arasında her gün karşılıklı sefer yapan otobüs, iki şehir arasındaki 35 kilometrelik mesafeyi, yaklaşık 45 dakikada alıyor.

Belçika ve Hollanda medyasına göre, Covid-19 salgını sonrası, toplu taşıma şirketi Lijn'a bağlı 450 numaralı otobüsün yolcularının önemli bir kısmı, uyuşturucu turistlerinden oluşmaya başladı.

Otobüsle, Belçika'dan Hollanda'ya geçen yolcular, Tilburg kentinde gerekli uyuşturucuyu temin ederek, yeniden ülkelerine dönüyor.

Köpekli arama

Ancak son zamanlarda otobüsteki esrar kokusu ve uyuşturucu turistlerinin sınırı aşan davranışları nedeniyle diğer yolcu ve şoförlerden çok sayıda şikayet gelmeye başladı. Bunun üzerine Belçika polisi, sınırda kontrolleri sıkılaştırdı.

Hollanda sınırının karşısında bulunan Poppel kasabasında bir kontrol noktası oluşturan Belçika polisi, özel eğitimli köpeklerin de yardımıyla 450 numaralı otobüsün yolcularını aramaya başladı.

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Geçtiğimiz günlerde polis, belediye otobüsünün 30'dan fazla seferini durdurarak arama yaptı. Bu kontroller sırasında çeşitli miktarlarda esrar, plaka esrar ve sarılmış uyuşturucu ile uyuşturucu mantar, 5 kilodan fazla amfetamin ve 1 gram eroin ele geçirildi.

Yolculardan 4'ünde de Hint keneviri tohumu bulundu. Polise göre, bunlar evlerinde esrar yeriştirmek isteyen kişiler.

Polis, 2 uyuşturucu turistini gözaltına alırken, 100 kişiye de para cezası yazdı. Kontroller sırasında Trafikte uyuşturucu kullandığı belirlenen 16 kişinin de sürücü ehliyetine el kondu.

Polise göre, yakalanan kişilerin büyük bölümü, sınırın karşı tarafındaki kent ve kasabalardan değil, Belçika'nın diğer bölgelerinde geliyor.

Anvers (Antwerpen) Savcılığı ve toplu taşıma şirketi Lijn'a göre, belediye otobüsünün uyuşturucu turistleri tarafından kullanılması, halkta "güvensizlik hissi" yaratıyor. Bu nedenle Belçika makamları, bu güzergah üzerinde kontrollerin daha da sıkılaştırılmasını kararlaştırdı.