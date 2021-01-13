Bellona Kayseri 5.kez kazandı
Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 5. galibiyetini aldı.
Bellona Kayseri Basketbol takımı ligde 5. galibiyetini aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol takımı 5. galibiyetini aldı. Ligin 17. haftasında sahasında Büyükşehir Belediyespor Adana Basketbol ile karşılaşan Sarı-Kırmızılı ekip, 96-73’luk skorla kazanmayı başardı.
17 maçta 12 yenilgi alan Bellona Kayseri Basketbol takımı 5 kez de kazanan taraf oldu. Sarı kırmızılı takım sahasında oynadığı Ormanspor, Canik Belediyespor, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Adana Basketbol maçlarını kazandı.
Bellona Kayseri Basketbol, yeni yıldaki ikinci galibiyetini aldı. Ligdeki puanını 22 yapan Sarı-Kırmızılılar 18.haftada deplasmanda Nesibe Aydın’a konuk olacak.
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