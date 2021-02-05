'Ben insan değil miyim?': 'Türkiye’de Müzisyen Olmak' belgeselinin üçüncü bölümü yayımlandı

05 Şubat 2021 Cuma, 09:29

Pandemi sürecinde müzisyenlerin yaşadığı sıkıntılara odaklanan "Türkiye’de Müzisyen Olmak / ben insan değil miyim?" belgesel serisinin üçüncü bölümü yayımlandı.

Alper Erdinç, Mert Gider ve Gizem Ertürk tarafından hazırlanan altı bölümlük mini belgesel serisinin üçüncü bölümü Sonki3dört adlı YouTube kanalında yayımlandı.

Usta sanatçılardan genç müzisyenlere, enstrümanistlerden menajerlere sektörün farklı dallarından kişilerin sorunlarının mercek altına alındığı serinin yeni bölümünde, müziğin dinleyicideki karşılığı sorgulanırken, “Sizce hayatınızda müzik olmasa nasıl olurdu?” sorusuna cevap aranıyor.

Bu bölümde Kurtalan Ekspres’in bas gitaristi Ahmet Güvenç, genç müzisyenlere öğüt verirken, bir yandan da ölümünün 22. yılında Barış Manço’yu anıyor. Belgesele Güvenç’in yanı sıra Cahit Berkay, Harun Tekin, Derya Köroğlu, Taner Öngür ve Melek Mosso’nun da aralarında olduğu birçok sanatçı konuk oluyor.