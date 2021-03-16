Benzema'dan Haaland'a gönderme: Yıllardır ben oynuyorum

16 Mart 2021 Salı, 10:27

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile sahasında karşılaşacak Real Madrid’de Karim Benzema açıklamalarda bulundu. Fransız forvet gelecek yaz bitecek kontratıyla ilgili, “Burada mutluyum. Her antrenmandan her maçtan zevk alıyorum. Çok iyi antrenman yapıyorum ve en üst seviyede olmak için kendime çok iyi bakıyorum. Benimle sözleşme yenilemek istiyorlarsa ben varım. Dünyanın en iyi kulübü Real Madrid’deyim ve burada devam etmek istiyorum.” dedi.

TEKRAR OYNAMAK İSTİYORUM

Juventus’un Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinden sonra adı Real Madrid ile anılmaya başlayan Cristiano Ronaldo ile ilgili Benzema, “Cristiano ile Madrid’de birçok şey yaptık. Üç yıl önceydi ve şimdi o başka bir takımda. Geri dönecek mi bilmiyorum ama Cristiano ile tekrar oynamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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Borussia Dortmund’da gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Erling Haaland’ın olası Real Madrid transferine ilişkin ise, “Her ay Real Madrid’de çok gol atar denilen bir forvetin transfer olacağı konuşuluyor ancak yıllardır buradayım. Kulüpte olmayan bir oyuncu hakkında yorum yapamam.” yorumunu yaptı.