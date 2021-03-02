Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
Benzin satışı ocak ayında yüzde 16,33 düşerken, otogazda düşüş yüzde 23,66, motorinde ise yüzde 5,10 oldu.
Akaryakıtta devletin vazgeçtiği ÖTV oranları artarken akaryakıt satışları da düşüyor. Eşel mobil sistem gereği vazgeçilen ÖTV ve devletçe karşılanan ÖTV miktarları litre başına benzinde 80, motorinde 69, otogazda ise 89 kuruşa ulaştı. Buna karşılık benzin ve motorin satışları yılın ilk ayında düşüş gösterdi. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, ocak ayında benzin satışları yıllık yüzde 16,33 düşüşle 204 bin 201 metreküp oldu.
Aynı ayda motorin satışları yüzde 5,10 düşüşle 1 milyon 933 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 10,78 düşüşle 16 bin 297 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 32,25 düşüşle 292 metreküp, otogaz satışları yüzde 23,66 düşüşle 200 bin 820 ton olarak belirlendi.
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