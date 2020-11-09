Berat Albayrak’ın istifasının ardından dolar güne nasıl başladı?

09 Kasım 2020 Pazartesi, 08:41

Piyasalar yeni haftaya ekonomi cephesinden gelen iki haberin etkilerini izleyerek başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın resmi Instagram hesabından istifa ediyorum açıklaması yayımlandı. Albayrak'ın istifa ettiğine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmazken, AKP milletvekillerinin açıklamaları istifayı teyit etti. Geçtiğimiz haftayı 8.50’nin üzerinde kapatan dolar kuru, uluslararası piyasalarda haftaya 8.35 seviyesinden başladı.

Yabancı ajanslar da haberi bakanlık yetkililerine dayandırarak doğrulattıkları yönünde haberler yayımladı. AKP kurmayları son kararı Erdoğan’ın vereceği yönünde yorumlar paylaştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da AKP’nin Merkezi Yürütme Kurulu'nu toplayacak. Toplantıdan ne yönde bir karar çıkacağı yakından izlenecek.

YENİ BAŞKAN AĞBAL’IN MESAJLARI TAKİP EDİLECEK

Cumartesi günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Murat Uysal görevden alınarak yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal getirildi. Ağbal’ın piyasaya vereceği ilk mesajlar yakından takip edilecek.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre görevi cumartesi günü Uysal’dan devralan Ağbal, pazar günü banka genel müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Pazar günü yapılan toplantıya Türkiye Bankalar Birliği yönetiminde bulunan bankaların genel müdürlerinin katıldığı öğrenildi.

Türkiye’de bugün çok önemli bir veri bulunmazken, TÜİK tarafından açıklanacak finansal yatırım araçları reel getiri oranları, Hazine tarafından açıklanacak iç borç çevirme oranları izlenecek.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini Demokratların adayı Joe Biden 290 delegeye ulaşarak, ABD'nin 46. Başkanı oldu. Piyasalarda bundan sonra Mahkeme süreçleri yakından izlenecek.