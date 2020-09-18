Bergama'da köylüler ÇED toplantısını iptal ettirdi

18 Eylül 2020 Cuma, 16:48

Kozak yaylasında Okçular köyünde bir şirket tarafından faaliyete geçirilmek istenen taş ocağının, ÇED süreci kapsamında yapılmak istenen bilgilendirme toplantısı köylülerin ve çevre platformlarının tepkisi sonucu iptal edildi.

Köylüler, toplantının yapıldığı alana 'Bergama Belediyesi Kozak'a Sahip Çık' dövizleriyle geldiler.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da ÇED bilgilendirme toplantısına katılarak köylülere desktek verdi. Tepkiler üzerine toplantının iptal edilmesine Polat, “Örgütlü mücadele bir kez daha doğanın talanını ve rantı yendi. Bergama’nın doğasını talana ve ranta teslim etmeyeceğiz” dedi.



