Bergama'da köylüler ÇED toplantısını iptal ettirdi
İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Kozak yaylasında yapılmak istenen taş ocağına karşı köylülerin itirazları sonucu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı iptal edildi.
Kozak yaylasında Okçular köyünde bir şirket tarafından faaliyete geçirilmek istenen taş ocağının, ÇED süreci kapsamında yapılmak istenen bilgilendirme toplantısı köylülerin ve çevre platformlarının tepkisi sonucu iptal edildi.
Köylüler, toplantının yapıldığı alana 'Bergama Belediyesi Kozak'a Sahip Çık' dövizleriyle geldiler.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da ÇED bilgilendirme toplantısına katılarak köylülere desktek verdi. Tepkiler üzerine toplantının iptal edilmesine Polat, “Örgütlü mücadele bir kez daha doğanın talanını ve rantı yendi. Bergama’nın doğasını talana ve ranta teslim etmeyeceğiz” dedi.
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