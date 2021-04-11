Berkay: Yalancılarla hareket etmem

11 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Uzun yıllar MESAM Yönetim Kurulu’nda yer alan müzisyen Cahit Berkay, pandemi sürecinde yapılması planlanan MESAM Genel Kurulu hakkındaki görüşlerini sosyal medya hesabında paylaştı. Berkay ve o dönemin yönetim kurulu, pandemiden hemen önce görevden alındı ve mahkeme MESAM’ı genel kurula götürmek üzere dışarıdan iki kişiyi yönetici olarak atadı.

Mart 2020’de yapılması gereken MESAM Genel Kurulu, pandemi sebebiyle birkaç kere ertelendi ve en son 27 Nisan’da yapılacağı duyuruldu. Öte yandan MESAM yönetimine aday Recep Ergül, önceki gün bir otelde MESAM üyelerini davet ettiği bir kahvaltı verdi.

Berkay, “Bu konuda hukuksal sürecin neredeyse sonuna geldik. Haklılığımızın mahkeme kararıyla tescilini bekliyoruz. Genel kurullarda itibar görmeyen bazı MESAM üyelerinin mütemadiyen böyle girişimlerde bulunup hukuksal süreçler tamamlandığında her seferinde kaybetmesine alıştık artık” ifadelerine yer verdiği açıklamaya şöyle devam ediyor: “Toplantının 27 Nisan’da yapılacağı duyuruldu. Şahsen genel kurulun pandemi süreci tam anlamıyla kontrole alındıktan sonra, açık alanda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yönetimdeki vazifemden azledildiğim için karar mekanizmasına dahlim yok ancak bir asil üye olarak genel kurulun ertelenmesine dair fikrimi ilgili makama yazılı olarak ilettim. Diğer üye arkadaşlarıma da tavsiyem budur. Hiçbir genel kurul insan sağlığından daha mühim değildir!”

‘DÜNYA GÖRÜŞÜM ORTADA’

Er ya da geç MESAM Genel Kurulu’nun yapılacağını ve aday olacağını söyleyen Berkay, “Gece yarıları üyelere mesaj atarak pandemi döneminde insanları kahvaltıya çağıran arkadaşlarla aynı listede olmayacağım da kesin. Çünkü gerçekleri bildikleri halde yalanlara sarılanlarla birlikte hareket edemem! Bizi MESAM’a siyaset karıştırmakla suçlayanlar genel kurula siyasetten güç alarak girmeye çalışıyorlar. Umuyorum ki bir gün bu arkadaşlar MESAM Yönetim Kurulu’na girmek için iktidarın ya da muhalefetin değil, eser sahiplerinin gücünü arkalarına almaları gerektiğini idrak ederler” diyor.

Dünya görüşünün ortada olduğunu söyleyen sanatçı, “Benim dünya görüşüm ortada. Ancak farklı görüşe sahip arkadaşlarla defalarca yönetim kurullarında birlikte görev yaptım. Çünkü MESAM siyasi görüşü, dini, dili, ırkı ne olursa olsun tüm üyelerinin haklarını savunan bir meslek birliğidir. Bu yüzden siyaset üstü bir kuruluştur” dedi.