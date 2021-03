Berlin Film Festivali’nde büyük ödülü Rumen yönetmen Radu Jude’un filmi kazandı

06 Mart 2021 Cumartesi, 04:24

Kocasıyla çektiği porno kaydın sızmasıyla işini ve itibarını korumaya çalışan bir öğretmenin yaşadıklarını anlatan film, 71. Berlin Film Festivali’nde eleştirmenlerin gözdeleri arasındaydı. Zoom söyleşimizde “Bu bozuk düzende hâlâ delirmemiş olmamız şaşırtıcı. Zaten senaryoyu çok önceden yazdım, pandemi koşullarında çekmek o kadar da zorlamadı, hatta çekmek için tam zamanıydı” diyen yönetmen, sosyal iflasın çoktan gerçekleştiğini haykırmak ihtiyacından da bahis açmıştı. Nitekim bu yıl Altın Ayı ödüllü yönetmenlerden oluşan jüri üyelerinden İsrailli Nadav Lapid, kararı açıklarken filmi “Zamane ruhunu yansıtan, yüze tokat gibi patlayan, karşıt görüşlere açık, kışkırtırıcı” gibi sözlerle övdü.

‘OKUL TIRAŞI’NA ELEŞTİRMEN ÖDÜLÜ

Gelgelelim Fransız Celine Sciamma’nın sessiz ve derinden duygular silsilesi yaratan benzersiz filmi “Petit Maman”ın jüri tarafından hiçbir ödülle takdir edilmemesi büyük hayal kırıklığı yarattı. Önceki “Alev Almış Bir Kızın Portresi”yle baş tacı edilen Sciamma’nin her şeyin sadece “burası” olmadığını usulca hatırlatan filmi belli ki ikincilik anlamına gelen jüri büyük ödülü için de düşünülmemişti. Yerine bu ödülü Japon Ryusuke Hamaguchi’in talih hikâyeleri kıvamında “Wheel of Fortune and Fantasy” aldı. Tam üç büçük saatiyle meydan okuyuşu da Almanya’da mülteci çocuklarına ders veren idealist öğretmen “Mr. Bachmann And His Class”ın jüri ödülüne kimsenin itirazı olmadı. Ancak bundan sonrası iyice bir hayal kırıklığı oldu. Güçlü ama aşırı duygusuz bir savaş filmi olan “Natural Light” vasıtasıyla en iyi yönetmen Dénes Nagy kazandı. En iyi performans ödülünü ise “I’m Your Man”deki rolüyle Maren Eggert kazandı. Güney Koreli Hong Sangson’un en az heyecan verici filminin, “Introduction”ın senaryo ödlünü kazanması şaşırttı. Güzel haber FIPRESCI yani Uluslararası Eleştirmenler Birliği’nden geldi ve Panaroma bölümündeki “Okul Tıraşı” en iyi film ödülüyle baş tacı edildi. FIPRESCI yine isabetli bir tercihle Encounters bölümünde en iyi yönetmen ödülünü kazanan, Ramon ve Silvan Zürcher’in yönettiği “The Girl And The Spider”ı en iyi film seçti.